武磊睽違666日西甲建功

武磊今季屢被愛斯賓奴貶為後備，前晚在67分鐘第14次後備上陣，至89分鐘於禁區右路接應中場沙治戴達斜傳後抽入，為球隊取得主場三連勝，反壓切爾達升上第11位。武磊上次在西甲建功是2020年6月，領軍主場以2：0挫艾拉維斯。有內地網民留言慨嘆，「666天一個進球，這是一個西甲前鋒的成績」。武磊今季另一入球，來自去年12月的西班牙盃，當時作客以2：1淘汰基斯圖體育會，效力愛斯賓奴4季總計上陣120次入16球。

巴塞七連捷升次席

利雲特昨主場迎戰巴塞隆拿，於52、56和83分鐘獲判12碼，只有中間一球「宴客」，一度以2：2賽和於59和63分鐘藉奧巴美揚及柏迪建功的客軍，但巴塞在補時憑後備上陣的盧克迪莊一「槌」定音，以3：2凱旋，聯賽七連捷後反壓同得60分的西維爾升次席，落後「一哥」皇家馬德里12分。

米蘭失分 意甲榜首優勢減

意甲方面，榜首AC米蘭作客與拖連奴打和0：0，32戰得68分，領前少踢1場的國際米蘭和第3位的拿玻里兩分。