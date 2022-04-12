上海海港疫下棄戰亞冠 朱志光：傑志爭次名難度增

第2支退賽中超隊

亞冠J組原定有上海海港、傑志、泰甲球隊清萊聯及日職球隊神戶勝利船，海港原定因往返隔離政策等因素派青年軍參賽，但上海最近疫情嚴峻，傳出離國出賽也有難度，這支上季中超亞軍昨證實繼長春亞泰後，成第2支退賽中超隊，山東泰山及廣州隊維持派青年軍出戰，山東U21昨已抵泰備戰F組。

稱無失分空間增麾下壓力

AFC補充，為免決定東亞區5組3個最佳次名出線席位時產生混亂，F至I組次名對同組第4名成績將不會計算在內。傑志由原先16日6仗變成4仗，周六開賽。朱志光表示，下周三起輪空8天，可讓麾下休息恢復體能，但他說：「如上海派青年軍，實力相對同組其他3隊弱，對傑志爭次名比部分無中超隊的組別有優勢。現餘下3隊更無失分空間，變相增加球員比賽時臨場壓力」。

「藍鳥」在泰國5場友賽不敗後，昨在最後一仗以0：1負上屆亞冠對手泰港。另一港超隊理文以3：1挫泰甲隊春武里，緊接赴蒙古備戰下周二的亞協盃附加賽。