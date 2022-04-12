籃網鬥騎士爭出線 煞科奪東岸第7 倘過關三巨頭勢合體

安必特加冕得分王創先河

籃網憑杜蘭特交出20分、16次助攻、10個籃板的「大三元」，加上艾榮攻入35分，以134：126擊敗溜馬，常規賽44勝38負。騎士雖以133：115挫密爾沃基公鹿，但籃網對賽成績較佳，力壓對方排東岸第7。杜蘭特錄得NBA生涯新高16次助攻，他說：「雖然我們過去幾周起起伏伏，但已找回節奏。」籃網對騎士的勝方直入季後賽，首圈鬥2號種子波士頓塞爾特人，負方落入另一場附加賽，對手為阿特蘭大鷹隊和夏洛特黃蜂的勝方，首圈將鬥邁阿密熱火。

美媒報道，2月從費城76人轉投籃網的賓西蒙斯，有望在季後賽首圈復出。這名25歲後衛因椎間盤突出高掛免戰牌，但主帥拿殊說：「雖然他仍以沒有肢體碰撞的個人練習為主，未有明確復出時間表，但進度樂觀。」

至於76人球星安必特雖缺席煞科戰，仍以場均30.6分，成為繼1999/2000年球季的奧尼爾後，首名加冕得分王的中鋒，也是首個獲獎的國際球員。雖然公鹿、塞爾特人和76人同為51勝31負，根據3隊對賽，排名依次為2至4位。76人在季後賽首圈與5號種子多倫多速龍碰頭，而防守悍將西布尼未接種疫苗，無緣客場上陣。

居里首圈勢無緣鬥金塊

湖人擬解僱主帥禾高

西岸方面，3號種子金州勇士於季後賽首圈鬥丹佛金塊，惟史堤芬居里腳傷未癒，主帥卡爾稱愛徒下周難於季後賽復出；而早已出局的湖人據悉將辭退執教3年的禾高。