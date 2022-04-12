夏維斯駕車反擊皇馬 杜曹出征拒投降 賓施馬養精蓄銳迎敵

皇家馬德里vs.車路士 now643台 明晨03：00直播

拜仁慕尼黑vs.維拉利爾 now644台 明晨03：00直播

車路士首回合以1：3落後，遭遇主場兩連敗，杜曹該仗賽後指「藍戰士」處於迷失狀態後，上周六在英超聯賽回魂，以6：0大炒修咸頓重振聲威。儘管如此，杜曹仍看淡今仗逆轉可能，只求麾下全力以赴，「觀乎首回合戰果，的確沒有太大機會，但我們並非以機率大小控制投入程度。即使看似不可能，仍會全力嘗試（逆轉）」。

艾斯派古達檢測陰性趕及出征

車路士後衛艾斯派古達日前感染新冠病毒，但隨後數次檢測均為陰性，趕及重返大軍出征馬德里。近期淪為後備的中鋒盧卡古，則因阿基里斯腱傷患未隨行，德國隊雙鋒夏維斯及迪姆華拿今仗料續合伙攻堅。首回合建功的夏維斯，上月起7仗攻入6球，鞏固球隊箭頭一席，成為車路士反撲最大本錢。

皇家馬德里雖手持兩球優勢兼佔主場之利，今仗仍嚴陣以待，上輪聯賽收起兩大主將莫迪歷及卻奧斯，賓施馬、卡斯米路等亦被換出休息。「銀河艦隊」今仗有中堅艾達米列達奧累積黃牌停賽；另一後衛費蘭特文迪則因肌肉傷患，近日只能獨自訓練，上陣成疑。

賓施馬挑戰C朗戴帽紀錄

賓施馬連續兩場歐聯「戴帽」，以11球躍升射手榜次席，落後拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基一球。過去歐聯只有基斯坦奴朗拿度（C朗）於2015/16年單季3次連中三元，今季同錄得兩次帽子戲法的賓施馬與「羅拔仔」，仍有望挑戰這項入球紀錄。

拜仁迎維拉利爾誓反勝

艾馬利：生涯最大挑戰

而首回合以一球飲恨的拜仁，同日回師主場迎戰維拉利爾。拜仁過去19次在歐戰首回合輸波，7次能在次回合反勝晉級。這支6屆盟主今季主場戰績驚人，主場4戰全勝之餘，每場均大勝3球或以上。隊長紐亞對扭轉敗局充滿信心，他說道：「我們需要在場上注入力量，讓對手受壓並創造機會，盼把戰果逆轉晉級4強」。

力爭繼2005/06球季再闖4強的「黃色潛艇」，上周末聯賽把正選11人全數輪換，專注備戰今仗。教練艾馬利形容此役為執教生涯最大挑戰，冀保不敗突破個人最佳歐聯成績。