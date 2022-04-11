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2022年4月11日星期一
傑志雙星亞冠夾擊恩尼斯達 40歲丹恩奴域期待較量 巴爾拿再遇前輩促戰友嚴防
對手隱憂未散 上海征泰成疑 神戶易帥續不勝
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陸奇尼稱霸澳洲站生涯第4冠 韋斯塔本壞車再退賽
摩蘭特復出領灰熊捕鵝 單節轟55分破隊史
體壇快訊：港重劍女團世青賽出局
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熱刺大勝維拉鞏前四 孫興慜戴帽奠勝 謝拉特讚與卡尼世界級
C朗拍跌球迷手機受查 網上發文道歉
皇馬主場奏捷 巴利逾兩年首上陣遭噓
麥巴比尼馬「戴帽」 PSG大勝凱旋
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【明報專訊】（請看附圖）
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