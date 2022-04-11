對手隱憂未散 上海征泰成疑 神戶易帥續不勝

上海大軍疫下押後起程

清萊聯無緣主場出擊

受新季中超開鑼撞期及防疫隔離政策等因素，早已傳出上海海港繼上屆亞冠附加賽後再派青年軍出賽，流傳30人名單中最年長是25歲的雷文杰，由預備組日籍教練金子隆之帶隊。內地傳媒《體壇周報》報道，球隊原定昨出發赴泰，但有海港球員透露受上海疫情嚴峻、仍未能訂購回程機票等問題，勢要推遲起程，甚至要在亞洲足協規定最遲到達的日子、即賽前一天的周五才能抵埗，能否出國參加亞冠也成疑問。

神戶勝利船陣容坐擁球星恩尼斯達，亦有大迫勇也等多名日本國腳及前國腳，但日職開季出閘脫腳連場不勝，上月底易帥由青訓教練暫代督師後，日前才落實由西班牙籍老帥洛天拿接掌，但昨午在主場以0：1負大阪櫻花，聯賽已10場不勝仍未開齋。至於清萊聯據報因場地燈光及更衣室等配套不足而未能主場出擊，今季還借走在上屆亞冠屢建功的巴西籍老將比爾等戰將，難免影響實力。