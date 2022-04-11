傑志雙星亞冠夾擊恩尼斯達 40歲丹恩奴域期待較量 巴爾拿再遇前輩促戰友嚴防

記者：余瑋

傑志上屆J組3勝2和1負得11分，以1球得失球差無緣在東亞區5組以3支最佳次名身分晉級，惟已締造藍鳥最好成績。丹恩奴域首為傑志戰亞冠攻入4球，累積40球成亞冠歷來神射手。「藍鳥」今屆再訪武里南府，在J組遇東道主泰甲（前稱泰超）的清萊聯、中超的上海海港及經附加賽晉級的日職球隊神戶勝利船。40歲丹恩再戰亞冠將遇37歲神戶隊長恩尼斯達。綽號「黑山伊巴」的他向本報稱對小白推崇備至，「恩尼斯達是今屆最著名球員，很榮幸可跟他和神戶較量，但比賽不止他在場上，需提防對手全隊，我們若踢出難以置信一仗，便有機會取分」。

汲取鬥櫻花經驗 加強身體對抗

恩尼斯達在神戶4季贏得日本天皇盃、日本超級盃及兩奪亞冠資格，包括2020年殺入4強，上季聯賽摘季，入選日職年度最佳陣容。丹恩認為這名西班牙隊球星加盟神戶後，除了比賽貢獻亦帶動市場推廣，吸引韋拿及華美倫等4名巴塞前球星東來，「他上季到今季初表現很好，為神戶重返亞冠，影響力仍巨大」。傑志上屆與大阪櫻花同組兩戰1和1負，丹恩期待再遇日職隊，「遇上神戶對傑志年輕球員是很好的經驗，上屆我們對櫻花先入球，反映任何情况都可發生，希望球隊汲取經驗，改善體能和身體對抗」。

巴爾拿保贊巴塞別後重聚

33歲西班牙籍中場巴爾拿，在西甲7季效力愛斯賓奴及華歷簡奴，多次跟恩尼斯達的巴塞隆拿交手。他出身巴塞拉瑪西亞青訓營，透露13歲時獲小白親自送贈其2002年首在歐聯落場穿過的34號球衣，「恩尼斯達是所有巴塞青訓球員的榜樣，從小在拉瑪西亞到踢上一隊，是專業球員典範。在比賽如要防範，便不能給他任何思考空間」。神戶還有多名巴爾拿舊相識，他透露跟年輕一歲的保贊於巴塞青年軍及西班牙U17及U21並肩多年，又在西甲多次跟神戶新帥洛天拿領軍的球隊交手，清楚其重視防守風格。港超腰斬後，傑志上月到泰國集訓，友賽5仗3勝2和不敗，今晚6時踢最後一仗，重遇上屆亞冠對手泰港。