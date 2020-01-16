拓眼界賺球技 陳欣汶圓NCAA夢 負笈美國擔正證港將實力

兩個月前，陳欣汶與以瑪利學院隊友贏得大東北體育聯盟（GNAC）女籃錦標賽冠軍，打入NCAA D3正賽。雖然首圈以57：70不敵布魯克林學院出局，但她接受本報越洋訪問時頻呼美夢成真，「最興奮是賽前介紹正選出場，會講Yannie Chan from Hong Kong（來自香港的陳欣汶），我為這個目標努力3年，現在能到美國打NCAA，還要是打正選」。GNAC賽程頻密，從去年11月至今年2月共30場停錶制比賽，陳欣汶大嘆對體能考驗大，自己在季尾拉傷大腿，現時休季期首要目標為加強體能和對抗性，為下季做好準備。

體會運動對社會影響力 教練盼球員文武雙全

在美國完成首個球季，陳欣汶笑言對當地的主客制感新鮮，除在主場獲同學支持，作客也能感受敵方球迷騷擾，「有一場作客，我初時表現不好，有很多觀眾叫我的名字，嘗試用廢話騷擾我。這是美國籃球文化一部分，令我更渴望用球技證明自己，令他們收聲」。陳欣汶又笑說，期望學懂饒舌，盡量融入球隊，「最長一次作客車程達3小時，這會令人疲累，但我很珍惜和隊友共聚的機會，如果比賽打得好，我們回程時會唱歌、有些隊友還會跳舞」。

NCAA「瘋狂3月」是美國年度盛事，陳欣汶稱上月的廣告大多跟運動有關，難以相信運動員有如此影響力，「運動員和這個行業相輔相成，沒親身經歷也不知道，體育比賽對不做運動的人，原來都是一件盛事」。在以瑪利學院修讀商科的她，亦希望以體育管理為主修。自2021年夏天隻身負笈美國，陳欣汶透露已適應校園生活，而校方會提供學業支援，「學生運動員要先盡學生責任，然後再講籃球，教練甫開學便告訴我們，他要A和B，不要我們的成績出現C」。

練習、比賽和學業以外，她愛觀看不同運動項目，在港甚少看NBA的她，現在偶爾會到TD花園看波士頓塞爾特人的賽事，笑說坐山頂位望下去時有點畏高。波士頓體育文化深厚，17次封王的塞爾特人更是NBA史上奪冠最多一隊。陳欣汶曾跟校隊隊長出席名將加納特球衣榮休儀式，更覺震撼，「大家好尊重KG，一個運動球星在公眾心中原來可以如此重要」。

感激獲昔日隊友支持追夢 盼更多港將有力外闖

闊別香港近一年，本地籃壇仍因疫情停擺。原效力女甲球隊偉邦的陳欣汶，感激隊友支持自己追夢，也鼓勵隊友堅持下去。即使身處異地，她說目標始終如一：「我喜歡打籃球，是因為享受一班人為同一目標奮鬥的感覺。不論是我，或到中國打WCBA的李祉均，目標都是令香港籃球變得更好，證明女子籃球員都有力外闖」。

文：許嘉明、圖：受訪者提供