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2022年4月10日星期日
曼城紅軍榜首戰決高下
曼聯負拖肥爭前四再受挫 車仔大勝廠兵連敗
15歲陳海琳世青賽女重摘銅 港劍隊首次一屆兩牌
港將Adam刷新港績 英國賽男子200蛙摘銀
巴塞迎利爭七連勝 丹尼爾籲勿巨額購夏蘭特
活士連續22次闖決賽輪 大師賽史上第三佳
體壇快訊：梁劉配世界賽排第10
SUN周日體育直播賽程
拓眼界賺球技 陳欣汶圓NCAA夢 負笈美國擔正證港將實力
港眾將美學界殿堂百花齊放
港籃棄戰亞盃外 主力憂斷層
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【明報專訊】（請看附圖）
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