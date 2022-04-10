體壇快訊：梁劉配世界賽排第10

占士因傷提早收咧

洛杉磯湖人昨宣布勒邦占士因腳傷缺席最後兩場NBA常規賽，並因上周確定無緣季後賽而提早收咧。聯盟榜首鳳凰城太陽憑基斯保羅交出16分及16次助攻，以111：105反勝猶他爵士。布魯克林籃網則在主場以118：107挫克里夫蘭騎士，明晨再勝即可以第7名出戰附加賽。

細威暗示溫網復出

「細威」莎蓮娜威廉絲前天於社交網暗示，狀態正不斷提升當中，急不及待在6月底展開的溫布頓網球錦標賽復出，之後再主場出戰美國公開賽。40歲的她去年於溫網首仗因傷退賽，有望在今屆追平澳洲籍名宿歌特的24項大滿貫女單紀錄。

陸奇尼澳洲站排頭位

法拉利車手陸奇尼昨於世界一級方程式賽車（F1）澳洲站排位賽，未因賽會兩度出示紅旗而受影響，相隔一站重奪頭位，今午爭取複製該站成績再奪冠。他的隊友辛尼斯只排第9，批評輪胎失溫，工作人員表現災難。紅牛車隊有韋斯塔本排第2位，隊友佩雷斯亦會排第3起步，平治「黑帝」咸美頓則排第5。