巴塞迎利爭七連勝 丹尼爾籲勿巨額購夏蘭特

夏蘭特助蜂兵返勝軌 拜仁小勝穩居首

巴塞連同上周於歐霸8強首回合賽和法蘭克福，各項賽事14場不敗，該仗傷出的碧基證實內收肌受傷，明晨無法隨隊作客利雲特，他的後防拍檔丹尼爾料再任正選，與前線主力奧巴美揚等續為「二哥」之位而戰。今年1月回巢的丹尼爾賽前接受西班牙傳媒訪問，和應球會主席拿樸達早前所說，不應斥天價收購多蒙特射手夏蘭特，但被問及巴黎聖日耳門（PSG）前鋒麥巴比時，他說：「如果我是體育總監，肯定會投資在麥巴比身上，他表現更為平均。」

夏蘭特昨晨在德甲交出助攻，有份造就祖利安白蘭特梅開二度，作客以2：0挫史特加重返勝軌，續居次席。而19歲美國國腳基奧雲尼雷拿今季已兩度因傷休戰，昨上陣77秒又拉傷大腿，數分鐘後被換走，淚灑球場。德甲一哥拜仁慕尼黑昨晚則以1：0挫奧格斯堡，拋離「蜜蜂兵團」9分，賽前亦獲德國足總確認，不會因月初派出12人上陣17秒而受罰，並以球證出錯為由，維持以4：1大炒弗賴堡的戰果。