曼城紅軍榜首戰決高下

曼城vs.利物浦 now611/621台 晚上23：30直播

曼城以30戰73分居首，利物浦以1分之差緊隨，今仗若落敗將被拉開4分。紅軍首循環在主場憑沙拿傳射居功兩度領先，但被藍月的菲爾科頓及奇雲迪布尼各入一球扳平2：2。藍紅大戰今晚移師藍月主場，雙方周中雖有歐聯8強次回合後顧，但哥迪奧拿強調今仗無意打和當贏，因不認為聯賽十連勝的紅軍會在往後失分。

哥帥稱如網壇三天王 競爭中進步

沙拿科頓放下「私利」爭勝

哥帥又提及5年半前來到英超後，兩軍互相推動，猶如網壇三大巨星的競爭關係，他說：「我們兩隊提升了英超水平，過去5年對壘比數都很接近。這也解釋為何費達拿、拿度和佐高域一直保持高水準。我相信將來退休後，會記得英超最大對手是利物浦。現在他們踢法更直接，幾乎沒弱點，我們不得不多回防。」高普也說：「4年來我們逐漸拉近與曼城的差距，雙方競爭令聯賽分數推上難以置信的高度。我不會感謝曼城強大，但對己隊發展非壞事。我們今仗一吋也不退讓，期待踢出精彩一仗。」

哥迪奧拿與高普早在德甲分別執教拜仁慕尼黑及多蒙特時已互相競爭，高普笑言若非哥帥，他在「蜜蜂兵團」應會贏得更多錦標，讚譽對方為當今最佳教練。兩大教頭歷來22次交手，雙方各贏9次。曼城近5次對紅軍2勝2和1負佔優，過去12次聯賽主場對紅軍7勝4和1負，落敗一仗已是2015年11月。

軍情方面，曼城僅有中堅魯賓戴亞斯養傷，利物浦則可「夫添」。高薪續約陷僵局的沙拿，賽前重申未有進展，只想全神貫注爭標，不多談論個人。上周中歐聯為曼城交出助攻的科頓，最近亦傳出未動筆續約，他賽前稱今仗並非決定冠軍誰屬，「今仗顯然十分重要，但始終之後仍有很多場聯賽」，又提及英格蘭隊同鄉兼今仗對手阿歷山大阿諾特，認為對方的傳球能力是當今最佳。