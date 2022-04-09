巴塞締近3年最長不敗 歐霸8強首戰無緣破法 費倫托利斯冀返魯營爭勝

巴塞早段有碧基因傷退下火線，由基文迪朗格勒入替鎮守中路防線。布斯基斯38分鐘疑踢跌山度士波里，球證原判罰12碼，惟翻看視像裁判（VAR）片段後推翻判決，令巴塞逃過一劫。透過反擊製造威脅的法蘭克福，47分鐘憑卡拿夫的世界波取得領先。巴塞66分鐘以一次短傳組織，由費倫托利斯快射禁區內快射扳平。主隊完場前有後衛杜達兩黃一紅被逐，仍能順利保住和局。

費托斥草地質素欠佳拒作藉口

巴塞連續3輪首回合均賽和對手，昨仗控球率雖高達66%，但攻門次數少對手逾倍。入球功臣費倫托利斯賽後批評草地質素欠佳影響發揮，但同時表示：「我們是專業球員，這並非藉口。作為巴塞一員，我們要在餘下賽事中全力以赴。」沙維亦認同草地狀况不理想，指敵軍身形強壯難應付，反擊更形同「魔鬼」，對球隊力保不敗已感滿意。

10人韋斯咸遭里昂逼和 莫耶斯不滿球迷兩闖球場

41年後再闖歐戰8強的韋斯咸，主場遭里昂逼和1：1。「鎚仔幫」全場受壓下，完半場前更有艾朗加斯威爾侵犯迪比利領紅陷入苦戰，惟58分鐘仍由查洛保雲把握謝洛美保定失誤打開紀錄；里昂在66分鐘，由熱刺借將尼當比利門前「執雞」追和。

該仗下半場兩度因球迷闖入球場，令球證無奈吹停比賽，當中第2次更在主隊組織一次反擊時發生。韋斯咸領隊莫耶斯賽後稱對此感困惑，批評涉事球迷舉動無助球隊爭勝，又認為加斯威爾的紅牌判決值得商榷，指查洛保雲事前已遭犯規，「我原本以為VAR會介入，兩件事在同一波攻勢發生」。

此外，阿特蘭大在後衛薩柏哥斯達擺烏龍下，作客遭RB萊比錫逼和1：1；布拉加則一球小勝格拉斯哥流浪。

（歐霸消息）