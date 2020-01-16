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2022年4月9日星期六
拖肥一步登天種禍根 林柏特宜還原基本步 迎曼聯防守為先不落下風
熱刺傳擬重簽艾歷臣 經理人：專注助賓福特護級
車路士押後賣盤期限 予4潛在買家定最終報價
鄭鐵男自覺未及張家朗 完成學業再追「劍神」成就
櫻花前帥接掌神戶 首仗倒戈爭響頭炮
足壇快遞：安察洛堤西甲復出領軍
SAT周六體育直播賽事
巴塞締近3年最長不敗 歐霸8強首戰無緣破法 費倫托利斯冀返魯營爭勝
羅馬鬥波敗走折將 摩連奴歸咎人造草場
活士車禍後復出初戰 大師賽暫列第10
體壇快訊：前金球得主貝倫洛夫為烏從軍
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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