拖肥一步登天種禍根 林柏特宜還原基本步 迎曼聯防守為先不落下風

愛華頓vs.曼聯 now611/621台 晚上19：30直播

林伯進駐愛華頓剛逾兩個月，由聯賽到足總盃，就像三師兄擲銀仔所言，一係贏、一係輸，冇中間，代表什麼呢？大抵部分乃林伯執教哲學之具象。其實於就任之初，看到他豪言要有風格、控球、刺激、主動、進取等一大堆，立即心感不妙。倘在夏天季前接手，有時間認真組軍磨合，上述用詞論調哪怕假大空也尚能接受。可是面臨生死存亡關頭，最重要守得穩，同級交鋒六分波更是唔輸有着數，搶得一分得一分，而先決條件為提升集中力減少犯錯，哪來閒情逸致玩風格推倒重來混淆思緒？反倒是賓尼迪斯當紅日子的保守戰術方合用。

麾下組織力欠奉致攻守失衡

理想之實現，可非神說要有光便有光般一蹴而就。控球若要有意義、有穿透力，不但講求麾下基本功，亦需培養默契以臻同步配合，以及反覆演練多項推進方案用於臨場應變。進取的逼搶更屬知易行難，獨自喪跑搶馬騮僅需體力，全體有組織有結構有針對策略的施壓，卻不可同日而語，否則恰如林伯治下的拖肥，要不前有前壓後有後退斷開兩截，要不根本個別笨蛋自把自為逼錯人壓錯位遮錯線，為失球和落敗奠下固定基礎。

首循環不敗照辦煮碗 兩將復出添本錢

勉強為之的半桶水攻與守，慶幸球員質素實在不差，總有食屎食着豆的偶然時刻。即使硬撼前列分子，也絕非一律無力負隅頑抗，除了僅負韋斯咸及狼隊，挑戰曼城更幾乎偷到雞——誠然這幾隊當時都沒發揮上佳水準，惟曼聯近况只有更不濟，不太識贏，唯一長處乃同樣不太會輸而已。拖肥既為作客最弱隊伍，沒有之一，首循環卻能在奧脫福媾和，加上中後場有阿倫與堅尼坐完波監，坐鎮葛迪遜公園照辦煮碗有何不可？

增兵架牀疊屋 未來3年財政堪憂

比較大的影響為中場線雲迪碧克就算並非有傷，也會受借用條例所限不容倒戈迎魔。由此回到老問題，班主花錢章法藍圖欠奉，因應陣中缺少十號而找來的雲迪碧克及迪利阿里俱非正宗，去夏前場只管補充翼鋒架牀疊屋。冤枉錢使多了甚至使凸了被扣分猶可補救，失去了跟班主兄弟相稱的俄國富商大水喉才攞膽。偏偏新球場已上馬無法煞停，拖肥財政恐怕至少未來三年左支右絀。

調整目標保中游 按部就班再擴軍

或許三年太久，只爭朝夕。看今屆餘下賽程，樂觀固然談不上，但變數為對手可能步入例行公事階段。捱過這一關，假如老細學了乖做個精明消費者去蕪存菁，腳踏實地調整目標，理應得保中游。然後靜待新球場啟用，按部就班擴軍，始為上策。同市宿敵利物浦不也正好照着差不多的柏高之劇本，攀上今時今日高峰嗎？

（蘇柏高球評：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）