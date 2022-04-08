「黃潛」挫拜仁拔頭籌 艾馬利促勿鬆懈

拜仁首敗 逾兩年來首食白果

拜仁有早前因心臟問題休戰的艾方素戴維斯復出，但開賽8分鐘先落後，被柏利祖接應盧施素傳送起腳，哥爾尼維特門前加一腳改變方向入網。主隊完半場前5分鐘，由高基連的半傳半射攻破拜仁大門，惟視像裁判（VAR）覆核後指越位在先改判無效。拜仁換邊後積極反撲，但未能破蛋，本季歐戰首嘗敗績，亦是自2019年2月以來，首度未能在歐聯單場賽事入球。

拜仁對上一次在歐聯作客敗陣已是2017年9月的分組賽，面對的正是艾馬利執教的巴黎聖日耳門（PSG）。艾馬利昨大讚「黃潛」近乎完美，「但現在不能鬆懈，因為次回合難度更高」。拜仁中場湯馬士梅拿認為落敗乃意料之外，承認球隊缺乏活力，表明會在主場捲土重來，「現在只是淘汰賽的一半，我們會振作，先在周末的德甲贏波，再於次回合討回勝利」。

另外，波蘭隊射手羅拔利雲度夫斯基明夏約滿拜仁，據報近日向巴塞隆拿要求3年合約始願意轉會，而巴塞將達斯列入與拜仁交易的籌碼之中。