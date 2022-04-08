皇馬拆車凱旋 杜曹投降寄望英超 賓施馬8強首擊戴帽 安察洛堤讚如紅酒愈老愈醇

安察洛堤賽前新冠病毒檢測恢復陰性，即日趕赴倫敦領軍。21分鐘，賓施馬與雲尼斯奧斯祖利亞撞牆配合後，接應對方傳中迎頂破網，助「銀河艦隊」取得領先。這名34歲法國隊射手3分鐘再施展頭頂功夫，擺脫堤亞高施華頂成2：0。車路士於40分鐘以頭槌回敬，由夏維斯建功追近；惟換邊後不足1分鐘，門將艾度亞文迪一次誤傳，讓賓施馬截去皮球後輕鬆射入空門。皇馬近8年來首次作客擊敗英超隊，下周在班拿貝擁有兩球優勢。

近8年首作客挫英超隊

車路士5日內吞下主場兩連敗，杜曹被問到晉級機會時，承認逆轉機會渺茫，「目前看不到晉級希望，你不能在這種表現下期望什麼成績。我們下仗需要入3球，這種情况過去發生過多少次？」。他認為藍戰士在國際賽期後迷失方向，表現判若兩隊，只盼自己和球員均重拾原有水平，盡快走出困境。

賓施馬膺法籍最高產球員

美職棒班主晤車迷冀入主

賓施馬繼16強次回合反勝巴黎聖日耳門（PSG）後再演帽子戲法，成為歷來第2名球員在連續兩場歐聯淘汰賽「戴帽」，本季累積11個歐聯入球，超越名宿方亭成為單季歐戰入球最多的法籍球員。他賽後強調要維持集中，防範次回合遭逆轉的可能。安察洛堤形容賓施馬如紅酒「愈老愈醇」，讚揚對方深知能力愈大、責任愈大，每一天都展現領袖風範。他的表現更讓皇馬名宿卡斯拿斯深深着迷，誇讚他「如神、如蜘蛛俠，甚至如美國總統」。

此外，車路士本月18日將敲定新班主，美職棒球隊洛杉磯道奇美籍班主之一保亞利，據報將與球會高層及球迷組織會面，成為歷格斯家族之後，另一名與車迷會面的潛在買家。瑞士富豪域斯及英國地產商人高特斯坦，均為保亞利的合伙拍檔。

(歐聯消息)