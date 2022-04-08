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2022年4月8日星期五
鄭鐵男世青賽封王 複製劍神軌迹 摘港歷來第4金圓夢 Greg教練：有力追逐張家朗成就
港有條件重開體育處所 港足東方料下周一復操
坦夏格領先普捷天奴 完季後勢成魔帥
馬拉當拿「上帝之手」球衣拍賣 底價4100萬
愛華頓敗陣護級危 林柏特專注鬥列強搶分
體壇快訊：希古恩否認年底掛靴
電視精選
皇馬拆車凱旋 杜曹投降寄望英超 賓施馬8強首擊戴帽 安察洛堤讚如紅酒愈老愈醇
「黃潛」挫拜仁拔頭籌 艾馬利促勿鬆懈
烏克蘭足球隊首復出 戴拿模U19敗陣
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【明報專訊】（請看附圖）
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