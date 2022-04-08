體壇快訊：希古恩否認年底掛靴

中超隊欠薪須列還款時序

中超及中甲球會需於今日遞交確認信，決定是否參加新季聯賽，內地傳媒報道，球會若欠薪需同時附上與職球員達成解決方案的協議，列出還薪時間表，若未能兌現協議，新季將扣分及罰款等。深圳隊的巴西籍前鋒卡迪斯與經理人已知會球隊，若未能取回5個月欠薪，將狀告國際足協。

籃網反勝續爭東岸第7

布魯克林籃網昨於NBA常規賽作客紐約人，一度落後21分下大舉反擊，戰畢第3節仍落後72：82，但終以110：98反勝，杜蘭特與艾榮今仗合力攻入56分，將續領軍爭奪東岸第7位。而達拉斯獨行俠作客底特律活塞，亦以131：113取勝，7年來首次單季錄得50勝。

港壁3組合世界賽吞敗

壁球雙打世界賽昨續於蘇格蘭舉行，港將劉子均及梁子軒於男雙16強，以局數1：2不敵東道主組合。「大師兄」李浩賢伙廖梓苓出戰混雙D組，則以直落兩局不敵加拿大隊對手，在小組三連敗，出線機會甚為渺茫。而女雙代表何子樂及湯芷穎於B組先後不敵印度隊及馬來西亞隊，小組累積1勝3負。