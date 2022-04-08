愛華頓敗陣護級危 林柏特專注鬥列強搶分

李察利臣在18和41分鐘射入12碼，一度助愛華頓反超前2：1，但般尼其後憑積洛迪古斯及哥尼特建功，得以險勝3：2，使1月尾上任的敵帥林柏特，各項賽事領軍12場第8次落敗。林柏特說：「我們唯一可做的是在球場爭取好表現，還有9場英超，我會為它們付出一切，但我們也理解現在的壓力。」愛華頓餘下的對手有曼聯、利物浦、車路士和阿仙奴等。另外，紐卡素明晨迎戰狼隊，可趁敵鋒魯爾占美尼斯停賽，爭取結束近3場聯賽作客連敗的頹勢。

沙維冀迪比利續約留效巴塞

西甲方面，「二哥」巴塞隆拿教練沙維今晨領軍出戰歐霸前，盼季尾約滿的奧士文尼迪比利可以即刻簽新約，並稱對方有力成為世上最佳翼鋒。這名法國國腳在沙維麾下表現脫胎換骨，已在聯賽交出10個助攻和射入1球。

此外，西維爾明晨若在主場迎戰CF格蘭納達不敗，便至少可以1分反壓巴塞及馬德里體育會，升上次席。而德甲次席球隊多蒙特若作客挫史特加，便可追至只落後榜首的拜仁慕尼黑6分。