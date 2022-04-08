坦夏格領先普捷天奴 完季後勢成魔帥

解約費僅1746萬

美媒ESPN引述消息稱，曼聯高層經過面試後，認為52歲的坦夏格是來季接過看守領隊蘭歷克帥位的最佳人選。普捷天奴雖同為大熱人選，惟考慮這名阿根廷籍教練明年夏天才約滿PSG，挖角勢涉及高達1500萬鎊（約1.54億港元）解約費，加上其今季戰績欠佳，因此紅魔最終屬意聘用坦夏格。此外，西班牙隊教練安歷基及西維爾教練盧柏迪古亦曾列入紅魔候選名單。

坦夏格與阿積士的合約同於明年夏天屆滿，但據報解約費只需170萬鎊（約1746萬港元）。英國《每日郵報》報道，曼聯上周已跟這支荷甲勁旅接洽，冀盡快落實坦夏格來投。然而阿積士正為衛冕聯賽最後衝刺，曼聯或待對方完季才正式公布任命。

C朗反擊批評 稱朗尼出於妒忌

另外，曼聯前隊長朗尼日前受訪時，認為舊會重簽37歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）為錯誤決定，建議應為未來着想，重用年輕具飢渴感的球員。C朗昨在相關新聞的帖文下留言，認為朗尼是出於妒忌才有此言論。

英國《太陽報》則報道，80歲紅魔前帥費格遜即使退休已有9年，但現時每周仍從自傳分成、投資、出任大使及出席活動，每周賺取23.5萬鎊（約241萬港元）。