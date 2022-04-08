港有條件重開體育處所 港足東方料下周一復操

港府表示體育處所及泳池在符合特定規定下，可用作部分賽事的準備工作，包括備戰9月展開的杭州亞運、亞殘會、成都世界大學生運動會或亞洲足協賽事，使用者入場時必須符合使用「安心出行」和疫苗通行證等規定。港足於6月中到印度參與亞洲盃外圍賽，港超球隊東方龍獅於6月底到台南參加亞協盃，足總主席貝鈞奇及東方龍獅確認，兩隊暫定最快下周一復操，港足新帥安達臣將訂出任內首份名單展開操練。東方補充，外援將會陸續返港歸隊，至於傑志及理文將於本月中分途出戰亞冠盃及亞協附加賽，早前已抵達泰國集訓備戰。

足總其後發稿補充，復操場地為將軍澳足球訓練中心（FTC），職球員首次入場前7日內及其後每14日，需做新冠病毒鼻腔和咽喉檢測，且每次入場均需做快速測試，每個時段只容許一隊在場內訓練。

港籃下周重投訓練備戰亞運

香港籃球總會亦公布，與民政署及康文署協調後，男、女子港隊將配合政府現行防疫措施，下周起開始在康文署轄下體育館備戰亞運。