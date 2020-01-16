鄭鐵男世青賽封王 複製劍神軌迹 摘港歷來第4金圓夢 Greg教練：有力追逐張家朗成就

鄭鐵男周三於迪拜出戰世青賽青年組，戰至32強止步，前天收拾心情轉戰少年組，先於小組6戰全勝直闖64強，再接連輕取捷克隊、突尼斯隊及美國隊對手，強勢躋身8強，隊友麥朗圖及汪慶嶸則於16強及64強止步。肩負港隊最後希望的鄭鐵男，轉戰法國隊對手以15：12晉級。他緊接遇上美國隊劍手，尾段被追平下頂住壓力以15：13奠勝。決賽面對年輕4個月的德國隊小將Ruben Lindner，同樣是左手握劍的鄭鐵男戰至第2局拉開8劍優勢，終以15：6刺下金牌。

團體賽未添牌 感激教練隊友支持

港隊近9年來有張藝馨及佘繕妡於少年組佩劍及重劍封后，張家朗則在2017年贏得青年組花劍個人賽冠軍，意味鄭鐵男成為男子少年組世界冠軍的港隊第一人，亦是港隊歷來第4金。他昨午伙蔡孝銳、麥朗圖及潘遨雲轉戰青年組團體賽，以35：45不敵加拿大隊，於32強止步。就讀拔萃男書院的鄭鐵男以個人賽金牌，為數月歐洲及亞洲征途寫句號，昨日形容猶如夢想成真，他說：「這面金牌是我的童年夢想，過程雖然辛苦，但一切都值得。多謝康教練（港隊總教練）及教練團，還有在場的家長和隊友，沒有他們的支持，我捱不下去。」

與張家朗同屬左手將 風格有別

鄭鐵男是香港本地青年組一哥，上月於烏茲別克包辦亞青賽3金，近月與張家朗、蔡俊彥等出戰成年組世界盃。他與張家朗同屬左手將，如今亦成為亞青及世青雙料冠軍，外界難免將二人比較，但早前與他在歐洲集訓的Greg表示，昨日打法進取的鄭鐵男與張家朗風格不盡相同，「他們同樣左手握劍，但打法不太相似。不過，我們都希望及相信他可追逐張家朗的成就，教練團會盡力助他發揮所有潛能」。

返港繼續學業 Greg冀加入全職

鄭鐵男將返港繼續學業，身處歐洲領花劍隊集訓的Greg，希望這名中五生盡快踏上全職路，他說：「過去數月，他非常努力地隨教練Maurizio及Guillaume訓練，絕對值得連奪亞青及世青冠軍，希望他盡快加入全職行列，繼續爭取佳績。」而女子花劍代表陳諾思、莊韻諺及梁雅蕾，昨於青年組團體賽16強不敵美國隊。港隊今日轉戰男、女子青年組重劍賽，繼續衝擊獎牌。

（劍擊消息）