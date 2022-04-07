曼城紅軍互撼前歐聯齊勝 8強首回合拔頭籌 高普稱未為英超榜首戰留力

利物浦昨於17分鐘由安德魯羅拔臣開出角球，干拿迪跳頂取得加盟後首個入球。34分鐘，阿歷山大阿諾特長傳入禁區，路爾斯戴亞斯頭槌橫傳予沙迪奧文尼射成2：0，造就文尼取得第22個歐聯入球，超越名宿謝拉特成為隊史次席神射手。49分鐘，賓菲加射手達雲紐尼斯把握干拿迪解圍失誤追近，惟利物浦在完場前由戴亞斯扭過敵軍門將射入空門，把兩球優勢帶回晏菲路。

利物浦作客挫賓菲加 隊史首作客八連勝

高普表示作客賓菲加贏波並非易事，惟相信球迷認同應可取得更多入球，認為出線尚未穩妥，「首回合只是淘汰賽的上半場，希望不要予對手任何逆轉機會。賓菲加能淘汰分組賽全勝的阿積士，晉級8強絕非僥倖」。紅軍下周日與曼城上演英超榜首戰，高普強調賽前未因顧慮該仗而改變部署。他又說：「曼城是世上最強球隊之一，不會因為贏了就覺得『OK，冠軍就此誕生』，但我們還是要盡力一拼。」

曼城主場小勝馬體會 哥帥讚麾下有耐性

英超「一哥」曼城同日迎戰馬德里體育會，面對「鐵桶防守」陷苦戰，領隊哥迪奧拿在68分鐘一口氣換入基亞利殊、菲爾科頓及加比爾捷西斯，調動立竿見影，入替僅80秒的菲爾科頓力抗4名守衛送出致命直線，奇雲迪布尼快腳射入打破缺口，領軍主場小勝1：0先拔頭籌。哥迪奧拿形容敵軍近乎排出「550」陣式，讚揚麾下展示耐性，「在這種比賽，對手後防緊密、具深度，我們要贏球便需保持耐性，不能感到焦躁」。

馬體會教練施蒙尼則認為，縱然死守部署功虧一簣，仍能昂首返回西班牙。他又說：「數據會說話，我們遇上非凡對手。我們以所擁有的武器應對，防守得非常出色，但看似創造了反擊絕佳機會時，對方入球了。」

曼城下周三出戰次回合前，則仍要兼顧英超榜首戰，迪布尼說：「我們與紅軍一樣有5天備戰，作為球員會以出戰這類大戰為榮，但無論到時贏輸，爭標路仍漫長。」另據英國廣播公司報道，埃及體育部長Ashraf Sobhi稱，曾向前鋒穆罕默德沙拿提議尋求新挑戰，但他表示傾向與紅軍續約。沙拿自2月底以來只入1球，下周日急需重拾射門靴。

（歐洲賽消息）