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2022年4月7日星期四
湖人緣盡季後賽 今夏勢換血 續缺占士提早出局 李華士史尼達傳替禾高掌帥
陣容如老人院 占士「夠鐘返屋企」心態注定出局
俄足總放棄推翻世盃禁令 續為歐戰上訴
車禍後首復出 活士冀大師賽奪冠
傅家俊久休復出憾負 隔離措施左右下季出征
朗奴高文世盃後掌橙軍 尹戈爾料專心抗癌
體壇快訊：港壁雙打世界賽爭出線
電視精選
曼城紅軍互撼前歐聯齊勝 8強首回合拔頭籌 高普稱未為英超榜首戰留力
泰萊執法榜首戰 出身曼市惹議
巴塞出征歐霸 迪比因傷避戰
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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