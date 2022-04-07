傅家俊久休復出憾負 隔離措施左右下季出征

享受重返賽場出戰

受制港防疫措施 新季部署難定

傅家俊於資格賽首圈遇上英籍對手般斯，對手初段已打出一棒141度，一度領先局數3：0。傅家俊連追3局扳平，再於第9局打出一棒122度，惟以局數5：5追和後，般斯再打出一棒73度，令傅家俊以局數5：6飲恨，無緣正賽。傅家俊對上一次征戰排名賽已追溯至2020年2月，之後因疫情及眼疾一直未有正式作賽。他賽後說：「我很懷念出戰職業賽，能夠回來感覺很好。過去兩年因疫情影響，幾乎忘了如何比賽，所以今仗沒有太大期望，感覺也像業餘球手挑戰職業高手一樣，但最重要是我仍很享受打波。」

疫情之下，從外地返港仍須隔離檢疫7天，44歲的傅家俊表示無法預測下一站，「我當然希望下季多打比賽，但一切視乎檢疫措施，現在隔離7天可以接受，但若改為21天就沒辦法了」。

吳安儀展望下季更進步

他的師妹吳安儀昨已在首圈止步，今行帶走溫徹斯特女子賽冠軍。她總結今季時說：「不斷見證自己成長，進步更加珍貴，要你們看着我首圈出局，可能不會好受，但比賽只有一個冠軍，難道其他就是失敗者？我的人生不是只有贏輸，期待下季看到更厲害的吳安儀。」