俄足總放棄推翻世盃禁令 續為歐戰上訴

俄羅斯入侵烏克蘭後，被FIFA禁止在卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽附加賽B組4強對波蘭隊，俄足總之後向CAS上訴，已被18次拒絕推翻禁令，俄足總昨終放棄上訴，惟仍稱會續就國內球會被UEFA禁止出席歐戰上訴。連同足球在內，俄羅斯也就滑冰、冬季兩項、賽艇、欖球、體操項目，以及許多歐洲奧委會其他冬季運動禁令上訴，為數共達9項。

此外，溫布頓網球錦標賽賽會將與英國政府研究，禁止俄羅斯和白俄羅斯球手參加今屆比賽，意味俄籍名將丹尼麥維迪夫及羅比夫、艾莎蘭卡等，勢與這項今夏展開的大賽緣慳一面。

英名宿拿鐵斯稱布查屠殺屬假新聞

事後刪文兼辭任修咸頓大使

俄羅斯日前被指在烏克蘭布查鎮屠殺逾400個平民，英格蘭前國腳兼修咸頓名宿拿鐵斯在社交平台Twitter稱是假新聞，被狠批後刪文，有球迷留言稱「他是我年輕時的英雄，看到他變成這樣，我很難過」，亦有人稱「從否認新冠病毒到否認戰爭罪行，他是如斯冷酷」。 53歲的他昨晚宣布辭任修咸頓大使，並稱言論只代表自己。