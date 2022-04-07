湖人緣盡季後賽 今夏勢換血 續缺占士提早出局 李華士史尼達傳替禾高掌帥

勒邦占士受腳踝傷患影響，近5仗第4次成為座上客。湖人首兩節與太陽勢均力敵，半場僅落後5分。惟太陽換邊後展示實力，戴雲布克卡單節獨取16分，令湖人第3節一度落後26分。湖人最後一節收窄分差，但仍以11分之差落敗。第10位的馬刺同日以116：97擊敗丹佛金塊，與湖人拉開3場勝差，在餘下3場賽事下，湖人確定繼2018/19年賽季後，再度缺席季後賽。太陽取得本季第63勝，創隊史單季最多勝仗紀錄。

吞七連敗無緣附加賽 馬刺取尾席

太陽常規賽63勝締隊史最佳

帶領湖人3年的教練禾高賽後難掩失望，認為球隊上下一心為榮譽努力，最終事與願違，「我們遭淘汰，但我可以說這並非不夠努力所致。我們的球員都全情投入，奮戰至最後一刻，可惜最終功虧一簣」。多間美國傳媒均指這名2020年總冠軍教頭將會離職，曾在湖人擔任助教的史尼達被視為接掌大熱；14年前率領塞爾特人拿下總冠軍的李華士，亦被指將從76人過檔。

勒邦占士自2003年投身NBA以來，第4次無法晉級季後賽。37歲的「大帝」球員生涯步入尾聲，未來動向備受矚目。他日前獲騎士前隊友路夫力邀回歸克里夫蘭，並着他帶同兒子Bronny相聚，「這對他而言就像童話故事結局，我們的球隊不斷進步，克里夫蘭以至俄亥俄州的人民都愛戴他，這樣實在很美好」。占士亦曾表示，希望在職業生涯最後一季，能與兒子效力同一隊。

爵士速龍公牛取季後賽資格

另外，上屆西岸盟主爵士昨加時以121：115擊敗孟菲斯灰熊，連續6季晉身季後賽。東岸方面，多倫多速龍、芝加哥公牛亦鎖定直入季後賽資格。布魯克林籃網擊敗休斯頓火箭，力壓亞特蘭大鷹隊升上第8。分岸第7及第8在附加賽只需一勝便可晉級，第9及第10則需連贏兩場，因此騎士、籃網、鷹隊及黃蜂餘下常規賽仍需為排名而戰。

（NBA消息）