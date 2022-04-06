愛華頓3年蝕38.7億 超上限恐扣分

英超明晨上演護級大戰，由暫列第17的愛華頓作客低兩位的般尼，兩軍目前有4分差距。然而「拖肥」據報過去3年大蝕3.7億鎊（約38.7億港元），遠高於英超賽會規定上限，或引發其他球會提出申訴，恐面臨巨額罰款甚至扣分。

傳被申訴處分 護級戰前添憂

英國《每日郵報》報道，愛華頓上周宣布2020/21年財務報告，顯示該年度虧蝕約1.2億鎊（約12.3億港元），過去3季共蝕3.7億鎊；扣除女子隊、社區項目開支，以及新冠疫情豁免額，仍遠超賽會利益與持續發展條例的1.05億鎊上限，引發多隊競爭對手不滿。有球會據報正考慮提出申訴，要求處分「拖肥」。英冠打比郡2019/20年球季亦曾因違反利益與持續發展條例，被米杜士堡及韋甘比投訴，打比郡本季因被行政接管及違反財務規定，遭賽會扣21分，暫列英冠尾二。

英修例禁賭博廣告展球衣

另外，英國廣告監管機構將於10月起修例，禁止運動員、名人等「對青少年和兒童具強大影響力的人」，在賭博廣告中出現。新規定亦禁止球會球衣、球場等在賭博廣告展示，意味列斯聯、韋斯咸等9支英超球隊，即使球衣胸口贊助為賭博公司，亦不能在賭博廣告中展示相關球衣。