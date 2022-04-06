阿仙奴慘敗折將 阿迪達斥欠穩致歉 吞水晶宮三蛋屈居第5 泰亞尼膝傷恐提前收咧

「兵工廠」開賽16分鐘失守，干拿加歷查左路開出罰球，佐基姆安達臣伏兵遠柱二傳，桑馬迪達無人看管下頂入先開紀錄。24分鐘，佐基姆安達臣後場長傳予佐敦阿休，後者突破至禁區外起腳破網，為主隊拉開兩球優勢。74分鐘，馬田奧迪加特禁區內踢跌韋費特沙夏，沙夏親自操刀極刑命中，攻入今季第10球。水晶宮以3：0重創阿仙奴，踏入2022年首次在主場贏波。

阿仙奴作客五連勝走勢斷纜，目前29戰得54分，得失球差較同市宿敵熱刺少5球屈居第5，但少踢對方一場。領隊阿迪達承認球隊發揮不理想，向兵工廠球迷致歉，「我們場上的競爭模式，把自己弄得不可能贏球。我們專注度不夠穩定，在這層面是不可接受的」。

湯馬士柏迪傷出添憂

阿迪達又提到，基蘭泰亞尼日前從蘇格蘭隊返回大軍後膝部感不妥，初步掃描顯示傷勢不太理想，稍後將接受專家詳細檢查，或缺席本季餘下賽事。中場湯馬士柏迪昨仗亦傷出，阿迪達憂慮他可能傷及舊患，未知情况是否嚴重。

兩鬥舊東家不敗 韋拉歸功球迷

由兵工廠舊將韋拉領軍的水晶宮，去夏接掌後兩鬥舊東家保持不敗。這名法國隊名宿對戰果非常滿意，並將勝利歸功於球迷，「我們下半場一度陷入苦戰，球員很疲倦但仍力保不失，這有賴主場氣氛，以及球迷背後支持」。他又盛讚今季表現搶眼的干拿加歷查，稱這名22歲車路士借將在中場注入活力，成為球隊的逼搶先鋒。

艾馬利：阿仙奴球迷施壓致下台

此外，阿仙奴前帥艾馬利日前接受體育網站The Athletic專訪，指3年前被辭退時本獲球會支持留任，惟最終不敵球迷求變呼聲被炒。他認為相比之下，廠迷現在對阿迪達更有耐性，「他延續了我提拔新人的方針，得到球迷耐心支持；這些耐性並沒有展現在我身上，但我可以理解」。

（英超消息）