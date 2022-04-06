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2022年4月6日星期三
高圖爾斯歐聯倒戈冀車迷留情 安察洛堤染疫勢缺陣 子料代父領皇馬出征
拜仁「12人」事件被上訴 最快周末宣判
吳安儀越級再戰男子世界賽 資格賽首圈反負止步
郭嘉諾掌臺南市FC 領軍征亞協遇港超隊
博軍守和AC米蘭 主帥米赫洛域住院隔空祝賀
賓西蒙斯緣盡常規賽 籃網倘出局提早收咧
體壇快訊：肯薩斯男籃奪NCAA
電視精選
阿仙奴慘敗折將 阿迪達斥欠穩致歉 吞水晶宮三蛋屈居第5 泰亞尼膝傷恐提前收咧
愛華頓3年蝕38.7億 超上限恐扣分
批重簽C朗錯誤 朗尼籲曼聯年輕化
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【明報專訊】（請看附圖）
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