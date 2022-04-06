賓西蒙斯緣盡常規賽 籃網倘出局提早收咧

湖人征太陽爭勝保季後賽希望

魔術手籲留用「三巨頭」

籃網於2月與費城76人的交易中換來賓西蒙斯、薛夫居里及杜蒙特，惟前者因椎間盆突出至今仍在養傷。主帥拿殊早前曾表示希望對方趕及在常規賽完結前復出，但他昨透露：「西蒙斯仍未能跑動，我不認為他已為復出做好準備，至少到附加賽為止都不可能在出場陣容上出現。」他又表明會方不急於讓其復出，暗示即使躋身季後賽，對方能否披甲仍然成疑。

另外，湖人今惡鬥早已出線的西岸一哥太陽，上仗避戰的勒邦占士料可復出，惟球隊餘下4場常規賽下，目前仍落後第10的馬刺2場勝差，加上對賽成績較差，意味湖人若再敗一仗，而馬刺至少再贏一仗，湖人便會篤定相隔3年再次緣盡季後賽。

對於今季占士、安東尼戴維斯及韋斯特布克的「三巨頭」組合表現不似預期，湖人名宿「魔術手」莊遜則表示：「我認為球隊應留住他們，韋斯特布克在季尾的表現明顯有改善，而且三人今季合作機會不多，這組合仍是值得期待的。」