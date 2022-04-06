拜仁「12人」事件被上訴 最快周末宣判

拜仁慕尼黑明晨歐聯8強作客「黃色潛艇」維拉利爾前夕，就日前德甲「場上12人」烏龍事件，正式被對手弗賴堡提出上訴。

拜仁上周六德甲作客4：1大勝弗賴堡的末段，因換人號碼出錯，導致曾有十多秒場上同時有12名拜仁球員而掀起爭議，連曼城領隊哥迪奧拿於歐聯賽前也戲言「可能也派12人落場」以揶揄前東家。弗賴堡宣布根據德甲規則不得不向德國足總上訴，拜仁行政總裁簡尼對此表示理解，交由仲裁部門判決。

倘判球證出錯賽果不變

德國《圖片報》及有資深球證均指出，若換人失誤責任在球證一方，該仗賽果便不受影響，否則拜仁被判以0：2落敗。德國足總調查後料本周末至下周初會有結論。

戴維斯膺中北美最佳 征黃潛續缺陣

拜仁於2011年歐聯分組賽曾與維拉利爾同組，兩仗皆勝，這支德甲班霸已連續30場歐聯有入球，上次無進帳為2019年2月。而因心肌炎缺陣數月的加拿大隊左閘艾方素戴維斯，昨當選中北美洲及加勒比海足協2021年度最佳男足球員，雖已復操，但是役續缺陣。

柏奧托利斯汲取經驗嚴防羅拔仔

維拉利爾主帥艾馬利盼麾下保持全力爭勝的態度和決心，從而戰勝強大對手。西班牙隊中堅柏奧托利斯於去夏歐洲國家盃分組賽，打和波蘭隊一役被「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基攻入一球，他稱汲取經驗準備好再嚴防這名拜仁射手。