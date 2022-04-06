高圖爾斯歐聯倒戈冀車迷留情 安察洛堤染疫勢缺陣 子料代父領皇馬出征

車路士vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

29歲的泰拔高圖爾斯於2011年夏天加盟車路士，隨即借至馬德里體育會3季，2014年重返藍戰士後，在4季贏過兩次英超冠軍，不過2018年夏天他欲離隊為轉投皇馬，結果與球會不歡而散，自此受到「車迷」抨擊，預計今仗勢被「柴台」。

盼隨皇馬圓歐聯冠軍夢

歷來5次對賽未嘗一勝

今次並非高圖爾斯首次倒戈，上屆歐聯4強雙方已曾碰頭，首回合皇馬主場打和1：1後，次回合作客被迪姆華拿及美臣蒙特各入一球以0：2出局。兩仗均正選的高爾圖斯，去年作客一戰因疫情關係閉門作賽，明晨是他自離隊後首次面對有車路士球迷入場的史丹福橋。

他賽前接受歐聯官網訪問時期望，能愉快地重返史丹福橋，「我不會奢望車路士球迷為我鼓掌，只希望不會被噓，我已做好心理準備應對一切」。皇馬在16強反勝淘汰巴黎聖日耳門後，高圖爾斯期望能染指個人首座歐聯冠軍，「對我而言在職業生涯仍有時間，去爭取達成這個夢想」。

不過，皇馬要一雪上屆前恥，除了歷來5鬥車路士2和3負未曾一勝的劣勢外，上月底染疫的主帥安察洛堤繼日前缺陣西甲作客對切爾達一役，據報他檢測仍呈陽性，未有隨大隊前往倫敦，若最新檢測轉為陰性仍可趕及抵埗督師，但一旦未能及時病癒，便要由助教兼其兒子達維安察洛堤，聯同青訓主管柏度莫攜手領軍。

車路士潛在買家發聲明 八大承諾疑「洗底」

車路士上周六英超意外地在主場以1：4大敗予賓福特，中止上月6戰全勝強勢，領隊杜曹於該仗起用4後衛陣式，後防錯漏百出，料今仗會重啟3中堅陣式。另藍戰士潛在買家歷格斯家族於日前發聲明，作出若成功入主後八大承諾，包括永不加入歐洲超級聯賽、不會更改隊名及隊徽、繼續注資、反對任何形式歧視及不平等，疑為其家族成員被揭過去曾發表恐穆斯林、反對同性婚姻及歧視言論「洗底」。

34歲希古恩年底勢掛靴

另外，曾先後效力皇家馬德里及車路士的希古恩，其父昨透露這名34歲阿根廷隊前鋒會在今年底掛靴。他近3季效力美職球隊國際邁阿密，將於年底約滿。

（歐聯消息）