18歲艾卡拉斯締新猷 揚威邁阿密 偶像拿度:陸續有來

大師賽歷來第3年輕冠軍

艾卡拉斯以18歲又333日稱霸邁阿密公開賽，不僅是邁阿密賽會37年來最年輕男單冠軍，也是男子網球聯會（ATP）自1990年舉辦1000級別大師賽系列以來第三年輕的冠軍，僅得1990年多倫多站的張德培和2005年蒙地卡羅站的拿度奪冠時比艾卡拉斯年輕。艾卡拉斯表示奪冠喜悅難以言喻，要將冠軍獻給教練費里路，這名網壇名宿因父親離世，在愛徒出戰決賽時才趕及觀戰。

世界排名躍升第11

西班牙國王費利佩六世親自致電祝賀艾卡拉斯，這名小將笑言：「國王親自致電給我，真的令人驚喜，接到他的電話比起比賽更緊張」。其偶像拿度亦在社交平台表示：「恭賀你創造歷史，這是首個冠軍，陸續有來」。艾卡拉斯去年5月躋身世界排名頭100，昨日排名升上第11。這名18歲西班牙小將屬力量型球手，在泥地勝率達75%，被譽為「拿度接班人」。

至於昨日正式成為世界一姐的施維雅達，受訪時透露得悉巴迪退役的消息後哭了40分鐘，「我以為我們會一直打球，直至身體累到不能為止。我需要時間理解她的想法，她真的很勇敢。」