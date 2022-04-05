吳安儀乘勝衝擊世界賽 季內兩奪排名賽 偕傅家俊備戰鬥男將

吳安儀挾種子球手身分直入溫徹斯特賽16強，再接連以局數3：1及3：0掃走英籍球手，4強面對泰籍的羅姬艾蓬，亦以局數4：1大勝晉級決賽，打入決賽的歷程只失兩局。面對近年火速冒起的22歲新星勒查露，這名港將首局一度落後逾30度，但最終反勝先拔頭籌，再連贏3局取得冠軍，為女子世界賽8強落敗復仇。

累積女子排名賽17冠 續排世界第2

勒查露今站接連勇退世界一姐伊雲絲等強手，亦多次「起break」，先後打出一棒126及103度，吳安儀認為能夠取勝，關鍵在於首局反勝打起信心。自2011年來首戰女子世界賽，她累積17個女子排名賽錦標，亦是繼去年底舉行的伊甸大師賽後，季內第二度捧盃，拉開與勒查露的世界排名積分，續當世界二姐。

傅家俊兩年來首戰國際賽

第4圈或「內訌」爭入正賽

吳安儀去年初獲世界桌球總會批出兩季外卡，近月在職業排名賽挑戰男子球手漸入佳境，今年2月於威爾斯公開賽資格賽更擊敗中國的吳宜澤，贏得職業賽首勝。她今午與勒查露及伊雲絲，分途在英國舉行的世界賽資格賽挑戰男子球手，對手為英籍男將麥里昂，她昨獲港隊「大師兄」傅家俊祝賀，又笑說：「今站女子賽冠軍是一支強心針，希望可以為我在世界賽帶來好表現。Marco（傅家俊）來到英國後，我們不時一同訓練，希望屆時同樣取得好成績。」

而傅家俊於2018年證實左眼視網膜退化，之後雖曾出戰國際賽，但於2020年2月起因疫情及眼疾加劇而休戰。他今晚將是逾兩年來首度重返國際賽舞台，首仗對陣另一東道主般斯，若與吳安儀一直晉級，兩名港將有望在資格賽第4圈對碰，爭奪正賽入場券。