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2022年4月5日星期二
曼城歐聯展地獄賽程 8強首擊迎馬體會 迪布尼50戰誓響頭炮
70歲尹戈爾患前列腺癌 堅持續領荷蘭戰世盃
國米爭議中挫祖雲續爭標
熱刺拆紐向阿仙奴施壓 孫興慜傳射居功超越卡尼
巴塞險勝西維爾升次席 沙維讚功臣柏迪媲美恩尼斯達
丹尼提前收咧無緣亞冠
體壇快訊：港隊世青賽佩劍團體32強止步
電視精選
吳安儀乘勝衝擊世界賽 季內兩奪排名賽 偕傅家俊備戰鬥男將
18歲艾卡拉斯締新猷 揚威邁阿密 偶像拿度:陸續有來
湖人六連敗難闖附加賽 一眉歸咎傷病
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【明報專訊】（請看附圖）
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