國米爭議中挫祖雲續爭標

查漢奴古奠勝 艾歷尼投降放眼下季

賽前排第3的國米作客少1分的祖雲達斯，兩軍戰至45分鐘出現爭議一幕，國米後衛杜費斯被回防的艾華路莫拉達踢跌，球證經視像裁判（VAR）提示，到場邊翻看片段後改判12碼。查漢奴古主射被祖雲門將施捷斯尼撲出，國米球員群起衝前，皮球在混亂當中入網。球證先是認為查漢奴古犯規在前，判入球無效，但再經VAR檢查後，認為祖雲達斯後衛馬菲斯迪歷特在查漢奴古起腳前衝入禁區，查漢奴古重射為國米打開紀錄。

祖雲換邊後狂攻不果，終以0：1敗陣，多踢一場下落後國米4分。艾歷尼在上半場的爭議時，激動得將外套怒擲於草地，賽後強調球隊表現佳，但他亦說：「我們只能繼續確保第4位，然後準備下季，大家可以說祖雲跌出爭標行列了。」

拿達路標價6.88億 熱刺阿仙奴追獵

國米續隨AC米蘭及拿玻里後排第3，並傳出將拿達路馬天尼斯標價6.88億，意媒轉會窗稱熱刺加入戰團，誓與死敵阿仙奴爭奪，但意籍記者Giancarlo Padovan稱，熱刺亦擬收購季後離隊的保羅戴巴拿。