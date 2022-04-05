70歲尹戈爾患前列腺癌 堅持續領荷蘭戰世盃

接受25次化療 隱瞞病情免影響麾下

尹戈爾近日出席荷蘭一個電視節目宣傳自傳電影，透露每當完成國際賽後，當晚都會離隊獨自前往醫院接受治療，為避免球員知道而影響情緒和表現，因而隱瞞病情。這名70歲教頭稱雖然已接受了25次化療，但強調會繼續執教荷蘭隊，「我也希望自己是健康的，可惜不是，但我仍然有很強的意志，亦熱愛這項工作（執教國家隊），視此為人生晚年的禮物，很珍惜這個機會」。他認為前列腺癌死亡率低，亦會樂觀面對病情，又自爆治療時「走後門」，「我在醫院獲優待，每次預約後可從後門進入，直接被送到另一房間」。尹戈爾前妻Obbes於1994年因肝癌和胰臟癌離世，尹戈爾曾透露上次哭泣是前妻逝世當日。

曼聯舊部拉舒福特送祝福

尹戈爾曾執教阿積士、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及曼聯等歐洲大球會，1995年為阿積士贏得歐聯冠軍；他曾帶領荷蘭隊取得2014年世盃季軍，去年8月第三度接掌「橙軍」。他患癌的消息傳出後，曼聯、巴塞及歐洲足協等發文送上祝福。6年前首獲曼聯一隊上陣機會的射手拉舒福特，亦在社交網表示支持恩師，他寫道：「從LVG（尹戈爾）麾下取得地標戰，恩情永遠無以為報。你會戰勝病魔，我們都會在背後支持你。」荷蘭隊在今屆世盃決賽周與東道主卡塔爾隊、厄瓜多爾隊及塞內加爾隊同在A組；尹戈爾緊接將於6月領軍出戰4場歐洲國家聯賽A組賽事。