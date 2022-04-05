曼城歐聯展地獄賽程 8強首擊迎馬體會 迪布尼50戰誓響頭炮

曼城vs.馬德里體育會 now644台 明晨03：00直播

賓菲加vs.利物浦 now643台 明晨03：00直播

曼城正朝英超、英格蘭足總盃和歐聯錦標進發，未來12天4場硬仗包括兩鬥馬德里體育會，及先後在聯賽及英足盃4強大戰利物浦，成為隊史連同歐聯首膺「三冠王」的關鍵。哥迪奧拿球員時代司職中場，2007年在巴塞隆拿B隊展開執教生涯後，亦一直特別重視中場球員和戰術，採用無鋒陣例子多不勝數，更慨嘆「盼隊內有1000個中場，我相信他們都有睿智，能理解比賽」，麾下奇雲迪布尼就是當中的表表者。

獲讚哥迪奧拿化身 迪布尼為執教鋪路

曼城明晨展開「地獄賽程」首擊，已效力曼城7季的迪布尼勢第50次在歐聯亮相，其最亮麗成績要數累積17次助攻，乃英格蘭球隊之最，有評論更稱他就是哥帥場上其中一個化身。事實是30歲的他疑已為未來執教鋪路，今季參加了曼城的青訓計劃，為U16年輕球員設計課程，他說：「這太瘋狂了，有時準備一堂訓練課需要數小時。」

馬體會兩將受傷 蘇亞雷斯勢正選

料迪布尼、貝拿度施華，以及倒戈馬體會的洛迪卡斯簡迪將會一起坐鎮中場，而翼鋒馬列斯則有望復出，但中堅魯賓戴亞斯和中場高爾彭馬續因傷避戰。馬體會箭頭蘇亞雷斯勢復任正選，中後場分別有赫達靴里拉和荷西基文尼斯受傷，惟門將奧比歷自2014/15年球季開始為球隊在歐聯把關，至今上陣67次有30次保持不失，是同期門將之冠，對這支上一圈淘汰曼聯的球隊來說，可能就是一支強心針，或再在福地曼徹斯特市有驚人之舉。

紅軍迎賓菲加續爭四冠王

同日另一仗有利物浦作客賓菲加。「紅軍」正爭取破天荒成為「四冠王」，本月的「地獄賽程」比曼城有過之而無不及。他們在未來4仗需各惡鬥賓菲加及曼城兩次外，接着的兩場英超是大戰曼聯和同市宿敵愛華頓，使領隊高普稍為安慰的是，隊內傷兵逐漸康復，陣容接近完整，而7名賓菲加球員有兩黃在身，此役再添黃便需在次回合停賽，但該隊自1984年11月至今，兩度在歐戰主場迎戰紅軍全勝。