籃網無緣直闖季後賽 轟生涯新高未竟全功 杜蘭特嘆防守差招敗

籃網受犯規問題困擾，全場合共讓鷹隊站上罰球線49次，杜蘭特在賽後直言，球隊防守太差是落敗關鍵，「我們太早累積犯規次數，讓對手每節早早就進入加罰，這與裁判尺度無關，而是我們紀律不足，打得太有侵略性，亂出手犯規」。

拿殊認表現欠佳冀重整旗鼓

杜蘭特今場手感發燙，28次起手入19球，包括在三分線外10投8中，攻入職業生涯新高55分未能助球隊取勝實屬美中不足，「當然我很滿意自己的手感，射入8球三分也是生涯新高，但我希望球隊可以做好細節，齊心爭勝」。

籃網不敵鷹隊後，以40勝38負跌落東岸第10，雖無緣直入季後賽，但和第8的鷹隊只有1場勝差，仍有機會追上。主帥拿殊在賽後坦承昨仗表現欠佳，但球隊應盡快重整旗鼓，在餘下4場對侯斯頓火箭、紐約人、克里夫蘭騎士和印第安納溜馬盡力爭勝，「我們還有4場比賽，對我們來說都十分重要」。附加賽將於本月12日展開，杜蘭特和艾榮堅信籃網能及時重回正軌。

勇士挫爵士 返勝軌提前出線

至於金州勇士同日在常規賽雖有主力史堤芬居里繼續倦勤，但球隊仍克服最多落後21分的劣勢，在最後一節狂灑「三分雨」並打出一波18：0的攻勢，終以111：107反勝猶他爵士，終止四連敗的頹風之餘，也肯定睽違兩年重奪季後賽資格。

基利湯臣奠勝 感激球迷支持

勇士拿下關鍵勝仗後，暫以49勝29負排西岸第3，領先第7的明尼蘇達木狼5場勝差，肯定保住直入季後賽的資格。基利湯臣在此役貢獻36分，當中三分球17投8中，這位在今季傷癒復出的特手感激球迷一路以來的支持，「我很期待季後賽，我已經2年沒享受在主場球迷面前打季後賽的滋味了。」

K教練NCAA吞敗生涯落幕

另外，杜克大學在昨日全美體育聯會（NCAA） D1男籃4強以77：81惜敗予宿敵北卡羅來納大學，名帥「K教練」基斯域斯基的教練生涯就此落幕。75歲的K教練執教杜克大學長達42年，共得1202場勝利屬史上最多，他帶領杜克5度於NCAA封王，僅次於傳奇教頭活特的10冠。北卡將於明晨的決賽跟堪薩斯大學爭冠，而NBA亦會停賽一天，為「瘋狂三月」的終極一戰讓路。