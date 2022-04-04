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2022年4月4日星期一
奧迪加特獲撐未來廠長 隊友讚展領袖風範 領軍征水晶宮續爭前四
C朗染流感缺陣 曼聯逼和李城闖前四再受挫
拜仁違規12人作賽 大捷恐遭推翻變敗陣
AC米蘭爭勝保榜首優勢 朗拿甸奴信有力重奪意甲
賓施馬兩極刑建功 皇馬凱旋續居首
烏克蘭主帥基輔衛國殺敵拒離開
體壇快訊：趙顯臻全國賽艇賽封王
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籃網無緣直闖季後賽 轟生涯新高未竟全功 杜蘭特嘆防守差招敗
施維雅達邁阿密賽封后賀升世一
石偉雄世盃阿塞拜疆站得第6
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【明報專訊】（請看附圖）
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