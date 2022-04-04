體壇快訊：趙顯臻全國賽艇賽封王

【明報專訊】香港賽艇好手趙顯臻昨日在中國盃全國賽艇比賽暨春季冠軍賽贏得冠軍，他在賽事中順利完成5公里拉機賽、分別2公里和12公里的水上比賽、以及3公里跑步賽，合共22公里的「水陸戰」後，於社交平台報捷，「久違的比賽，重拾心跳加速的感覺」。
吳安儀闖溫車士打賽4強
吳安儀昨出戰溫車士打女子桌球公開賽，先於16強以局數3：1擊敗英格蘭的希妮斯，8強面對另一東道主球手簡娜時，第三局打出一棒87度，以局數3：0再下一城，殺入4強。
梁文博無限期禁賽
中國桌球名將梁文博去年在英國街頭，對女性友人拳打腳踢罪成。世界桌球總會昨晚宣布，將暫時禁止梁文博參與旗下賽事，直至紀律聆訊完畢。他將錯過本月舉行的世界賽外圍賽，未知會否上訴。
巴迪「復出」高球賽封后
上月以25歲之齡宣告掛拍的網球前一姐巴迪，日前於澳洲昆士蘭省一個高爾夫賽事中奪冠，未來動向再成焦點。她據報正與未婚夫在家鄉的高爾夫會所附近建別墅，引來轉戰高球界的揣測。
鄭展龍建功領傑志續不敗
港超球隊傑志繼前晚在泰國友賽以3：0大勝泰超球隊春武里後，昨再跟另一泰超隊曼谷聯「拍跳」，季中歸隊的鄭展龍（圖左）開賽5分鐘先開紀錄，最終打和1：1，「藍鳥」在泰國首5場友賽保持不敗。