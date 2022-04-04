體壇快訊：趙顯臻全國賽艇賽封王

吳安儀闖溫車士打賽4強

吳安儀昨出戰溫車士打女子桌球公開賽，先於16強以局數3：1擊敗英格蘭的希妮斯，8強面對另一東道主球手簡娜時，第三局打出一棒87度，以局數3：0再下一城，殺入4強。

梁文博無限期禁賽

中國桌球名將梁文博去年在英國街頭，對女性友人拳打腳踢罪成。世界桌球總會昨晚宣布，將暫時禁止梁文博參與旗下賽事，直至紀律聆訊完畢。他將錯過本月舉行的世界賽外圍賽，未知會否上訴。

巴迪「復出」高球賽封后

上月以25歲之齡宣告掛拍的網球前一姐巴迪，日前於澳洲昆士蘭省一個高爾夫賽事中奪冠，未來動向再成焦點。她據報正與未婚夫在家鄉的高爾夫會所附近建別墅，引來轉戰高球界的揣測。

鄭展龍建功領傑志續不敗

港超球隊傑志繼前晚在泰國友賽以3：0大勝泰超球隊春武里後，昨再跟另一泰超隊曼谷聯「拍跳」，季中歸隊的鄭展龍（圖左）開賽5分鐘先開紀錄，最終打和1：1，「藍鳥」在泰國首5場友賽保持不敗。