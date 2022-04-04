奧迪加特獲撐未來廠長 隊友讚展領袖風範 領軍征水晶宮續爭前四

水晶宮vs.阿仙奴 now621台 明晨03：00直播

阿仙奴去年12月在英超挫修咸頓後表現相當平穩，近13場聯賽錄得10勝1和2負，未計今晨熱刺迎戰紐卡素賽果，以28戰得54分排第4，而這段期間中場伊美路維、布卡約沙卡、馬田奧迪加特，以及前鋒加比爾馬天利尼居功不少。馬天利尼在出征水晶宮前，盛讚奧迪加特擁有獨特的過人之處，「他的質素很高，訓練態度令人印象深刻，而且善談」。

沙卡痊癒勢復出 沙夏上陣成疑

事實是奧巴美揚去年尾與阿仙奴不和，最後於年初轉會巴塞隆拿後，接過隊長臂章的鋒將拿卡錫迪其實亦在季尾約滿，離隊機會極高，馬天利尼此際稱讚奧迪加特，難免令人聯想到這名23歲的挪威國家隊隊長，實在有機會成為「兵工廠」新任「喼頓」。他去年初被皇家馬德里外借至阿仙奴，去夏正式加盟，今季各項賽事為上陣50次入7球，當中包括英超披甲26次入5球和交出3個助攻。

另外，布卡約沙卡因早前感染新冠病毒退出英格蘭隊，但現已康復，料可候命對水晶宮。水晶宮此役有領隊韋拉倒戈，他昨仍沒透露會否讓韋費特沙夏掛帥，這名科特迪瓦國腳上周因傷退隊，無緣在友賽「倒戈」英格蘭隊。此外，曾效力阿仙奴的威爾斯隊中場艾朗藍斯，昨晚雖在蘇超榜首大戰為格拉斯哥流浪，於開賽3分鐘便打開紀錄，卻在7和43分鐘被一哥客軍些路迪破門，終以1：2告負，賽後被拉開6分，衛冕之路勢難行。

愛華頓10人應戰敗走韋斯咸

韋斯咸迎戰愛華頓一役，主隊後衛艾朗加斯維爾於32分鐘拔頭籌，但「拖肥」守將賀基迪在53分鐘射門「省」中敵衛改變方向入網扳平。59分鐘，「鎚仔幫」中場查洛保雲射成2：1，並藉敵衛米克堅尼在65分鐘「兩黃一紅」，多打一人下保住勝果，令有倒戈的敵帥林柏特敗興而回。