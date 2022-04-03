北上跑出舒適圈 黃尹雋尋回初心 名師改作息心態 專注氛圍助突破

早於2020年，黃尹雋經朋友介紹隨中國「易居馬拉松俱樂部」訓練，本想通關後起行，後因贊助商一句「既然早有打算，為何不早點開始？」，令他下定決心，一周內孤身北上。疫情期間，黃尹雋坦承曾感迷惘，甚至懷疑當初當全職運動員的決定，「全職為的就是比賽，我在最需要機會證明自己、決定是否跑下去的時候，偏偏遇上疫情」。為此北上，也成了他尋回動力的契機。他跟隨名師李犁（James Li）訓練，後者在80年代遠赴美攻讀博士，入籍後再擔任美國田徑隊中長跑教練，2007年贏得男子1500米及5000米雙料世界冠軍的拿格特也是其門生。

隨名師獲益良多 明白休息重要性

黃尹雋稱，獲名師指導是千金難買的機會，從對方身上獲益良多，「在香港練習要儲哩數，但教練是看training load（負荷），亦會視乎你的狀况調整課表，新鮮感多一點，不像以往逢周日都要跑兩小時長課，跑到嘔仍要繼續。」李犁讓黃尹雋明白休息的重要，「世界級運動員都會擔心練得不夠，我以前也日日練習，即使休息日也會慢跑，不過適時休息很重要」。中國採取保母式訓練，跑團提供食宿、安排訓練計劃，黃尹雋可心無旁騖專注練習。他表示中港練習氛圍大不同，在中國跟一班水平相若的跑手訓練，成效更加顯著，「以前獨自訓練，會擔心成果，但現在跟隊友一起跑，知道彼此水平，心安得多」。

跑入「219」證努力獲回報

黃尹雋笑言，李犁常把「患得患失」掛嘴邊，示意長跑選手不以一時論成敗，「訓練和跑步都是長期的，教練說每課穩穩的練下來，只要練得足就會進步，遲早有好成績」。這名26歲港將在去年9月戰畢全運1萬米及全馬，10月放棄出戰渣打香港馬拉松。外國星將因疫情未有來港參賽，「本地薑」爭取港產總冠軍兼1.5萬美元（約12萬港元）獎金。不過，黃尹雋不願坐井觀天，「獎金誘人，名利亦吸引，但這些都是過眼雲煙」。他稍作停頓，語帶堅定的說：「想多無謂，我留在中國就是想進步。」

去年12月的會內測試賽，黃尹雋擔任「2:18/2:19」小組電兔，雖然教練表明跑至20至30公里可上岸，但他見狀態不俗，終以2小時18分59秒完成全馬，比他2019年於日本防府馬拉松跑出的香港紀錄快1分59秒。雖然紀錄不獲認可，隨後紀嘉文更在華倫西亞馬拉松跑出2小時19分48秒刷新港績，但對黃尹雋來說，能夠跑入「219」締造個人最佳已是回報，「證明我的決定沒錯，一切都值得了」。

放眼世大運亞運

盼取A標闖巴黎奧運

不同階段自有不同追求，黃尹雋自覺留港「高不成、低不就」，經歷8個月集訓卻取得顯著進步，重拾對跑步的熱誠，目標也愈見清晰，「原來跑入『219』是這個感覺。今次突破了，身體適應後，不用擔心下次做不到」。他原計劃跟隨李犁和中國長跑隊成員赴美集訓，惟因腳傷留港休息，或改為出戰6月在成都出戰世界大學生運動會，9月再戰杭州亞運。他亦自信短期內能將時間推快至2小時14至16分，長遠目標為2024年巴黎奧運男子全馬A標「211」。機會是留給有信念的人，黃尹雋專注當下，就如教練所說「穩穩的練」，逐步跑出屬於自己的故事。

文：許嘉明、圖：李紹昌