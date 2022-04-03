艾歷臣投賓首建功 領銜反車 曼城利物浦輕取對手 下輪互撼演榜首大戰

車路士昨雖憑魯迪格於48分鐘轟入世界波，但不足兩分鐘後被賓福特4分鐘內由真拿達及艾歷臣入球反超，真拿達在61分鐘再添進帳，加上末段尤尼韋沙「埋齋」，「藍戰士」終在西倫敦打吡以1：4落敗，29戰得59分續排第3。

作客般尼的曼城開賽5分鐘早早領先，由奇雲迪布尼接應史達寧傳送建功，攻入個人今季第10球。25分鐘，史達寧助攻傳中造就根度簡撞射得手，兩軍下半場未添紀錄，曼城以2：0贏波，30戰得73分保住榜首。然而「藍月」賽前傳來壞消息，領隊哥迪奧拿表示，正養傷的中堅魯賓戴亞斯料仍須休戰兩周，將缺席下輪惡鬥利物浦的榜首大戰。

頭場的利物浦則輕取屈福特2：0，紅軍將沙迪奧文尼先列後備，開賽22分鐘仍由迪亞高祖達頂入頭槌領先；這名葡萄牙國腳完場前1分鐘再博得12碼，後備入替的法賓奴操刀埋齋。利物浦賽後錄得聯賽十連勝，是繼曼城之後，另一支5次締造十連捷的英超球隊。

熱刺迎紐卡素 卡尼7奪每月最佳平紀錄

此外，熱刺今晚迎戰紐卡素，上月貢獻4入球2助攻的哈利卡尼，賽前獲頒英超3月最佳球員。這是他第7次獲獎，與曼城退役射手阿古路睇齊，成為獲得每月最佳殊榮次數最多的球員。韋斯咸今晚則主場鬥愛華頓，領隊莫耶斯賽前表明，主將迪格蘭賴斯今夏標價最少1.5億鎊（約15.4億港元），稱列強已錯過去年以1億鎊（約10.3億港元）羅致這名英格蘭隊中場的良機。