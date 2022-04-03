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2022年4月3日星期日
德西日E組惡鬥 美斯C組遇羅拔仔 世盃抽籤出爐 紐亞以史為鑑 森保一求小白教路
英格蘭獲封次熱 修夫基鬥美伊否認佔優
世界盃花絮
艾歷臣投賓首建功 領銜反車 曼城利物浦輕取對手 下輪互撼演榜首大戰
基輔戴拿模友賽籌款助同胞
SUN周日體育直播賽程
北上跑出舒適圈 黃尹雋尋回初心 名師改作息心態 專注氛圍助突破
港將疫下「逃亡潮」 外闖各國爭空間訓練比賽
何甄陶美國攻讀碩士 世界賽或挑戰蝶泳
梁文博英街頭襲擊女友人 被判社會服務令兼罰款
體壇快訊：港足7月勢戰東亞盃
世界盃花絮
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【明報專訊】（請看附圖）
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