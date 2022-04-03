德西日E組惡鬥 美斯C組遇羅拔仔 世盃抽籤出爐 紐亞以史為鑑 森保一求小白教路

費歷克首領德軍拒輕敵

藍武士鬥兩前冠軍放眼8強

列入第2檔次的德國隊，除抽中2010年冠軍西班牙隊及日本隊，還有跨洲附加賽勝方（哥斯達黎加/新西蘭）。去年從路維手中接過「日耳曼兵團」帥印的費歷克，將迎來領軍後首項國際大賽。他在抽籤揭曉後接受德國電視台訪問稱：「這是有趣的小組，但絕不簡單，不單因為與西班牙隊同組。日本隊亦是世界盃常客，球員都在德甲和其他歐洲聯賽落班，實力不容否定。」他更透露本想相約「藍武士」在世盃前合演熱身賽，如今無法成事。

勢成世盃「四朝元老」的德國隊隊長紐亞，抽籤後憶起過往面對西班牙隊的痛苦經歷，包括2010年世界盃4強一球飲恨，以及前年歐洲國家聯賽遭「狂牛兵」以6球橫掃，強調不會讓歷史重演，「我們有負面回憶，但類似情况不會再次發生。我們在過去數次大賽結果不盡人意，但感覺這次能大展拳腳彌補遺憾」。

日本隊面對兩支前世界冠軍球隊，實力稍被看低。教練森保一透露，將聯絡效力神戶勝利船的西班牙前國腳恩尼斯達，請教打敗西班牙隊的方法。他表明對抽籤結果無所畏懼，維持以晉級8強為目標，「我們開始研究對手，但不會視它們比我們強，會在賽事中發揮自身優勢」。

阿根廷遇波蘭 荷蘭塞內加爾演揭幕戰

C朗領葡H組鬥烏拉圭韓國

坐擁應屆金球獎得主美斯的阿根廷隊身處C組，同組對手為沙特阿拉伯隊、墨西哥隊及波蘭隊，屆時將與波蘭隊射手羅拔利雲度夫基爭晉級；基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜葡萄牙隊，在H組遇加納隊、烏拉圭隊及韓國隊，將與曼聯隊友卡雲尼及熱刺球星孫興慜較量。決賽周於11月21日至12月18日舉行，揭幕戰由荷蘭隊在A組對陣塞內加爾隊，同組的東道主卡塔爾隊緊接鬥厄瓜多爾隊。