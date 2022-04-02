字母哥膺公鹿得分王 破網超渣巴成就 提前進軍季後賽

公鹿昨面對潛在爭標對手的籃網，全場戰情緊湊，與杜蘭特正面交鋒的「字母哥」安迪度高安普今仗表現更勝一籌，全場貢獻44分、14個籃板及6次助攻的他，在第4節尚餘18秒時射入一記急停三分球，助球隊追成110：110平手，加上是役攻入26分的杜蘭特於壓哨一擊未能為籃網絕殺，雙方需加時續戰。最終字母哥再於加時僅餘3秒時博得犯規，兩罰全中下終領軍以120：119險勝，兩連勝後以48勝28負續居東岸次席，提前取得季後賽資格。

稱完成衛冕任務後再慶祝

由出道效力公鹿至今的字母哥，生涯累積攻入14,216分，超越曾效力公鹿時取得14,211分的名宿渣巴，成為隊史得分王。不過，字母哥稱目前不是慶祝的時候，「若完成任務（衛冕總冠軍）後再慶祝也未遲」。

鷹隊篤定前10 塞爾特人出線

同日阿特蘭大鷹隊於主場以131：107大勝克里夫蘭騎士後，不但篤定至少取得東岸前10位，亦間接助第3的波士頓塞爾特人提早出線季後賽。至於芝加哥公牛昨有球星迪羅辛獨取生涯單場次高的50分，率軍主場戰至加時以135：130挫洛杉磯快艇，暫列東岸第5位。

湖人四連敗 占士一眉今料復出救亡

西岸方面，洛杉磯湖人昨在勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯續因傷缺陣下，作客以109：122不敵爵士，四連敗後以31勝45負跌回西岸第11位，餘下6仗常規賽成關鍵。據報占士及一眉均有望在今早面對新奧爾良塘鵝復出，對手目前以33勝43負排西岸第9，是役「紫金軍團」幾近不容有失。