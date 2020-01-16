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2022年4月2日星期六
三獅難圓世盃封王夢 門將防中成弱點 森巴兵稍佔優具冠軍相
阿古路拒任阿根廷助教 球迷身分赴世盃決賽周
否認強推世盃兩年一度 FIFA會長：僅研可行性
車迷反對美富商入主 家族成員涉歧視 迎賓擬場外示威
反對者變卦 英超下季准換5人
足壇快遞﹕拜仁征弗賴堡料缺羅拔仔
SAT周六體育直播賽事
字母哥膺公鹿得分王 破網超渣巴成就 提前進軍季後賽
大坂逾1年再闖決賽 克服低潮落淚
體壇快訊：第8屆港運會停辦
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【明報專訊】（請看附圖）
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